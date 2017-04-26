CHP Sözcüsü Böke: 'Verdiğimiz Karar AİHM'e Gitmek Yönündedir'

CHP'nin kritik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, YSK'nın verdiği mühürsüz oy pusulası kararı sonrası tartışmalara konu olan yeni anayasa referandumu ile ilgili hukuki süreç konusunda bilgi verdi. Böke "Mühürsüz bir seçimin ardından, gayri meşru bir seçim sonucu ile karşı karşıyayız. Oy kullanmış olan bütün vatandaşlarımız hakkını savunacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde AİHM'e gideceğiz" dedi.