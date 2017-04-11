CHP Sözcüsü Böke: 'Derdimiz İktidar Değil'

CHP Sözcüsü Böke: "Derdimiz iktidar değil"

"Bakın derdimiz iktidar değil. Biz bir iktidar değişimi yapmayacağız bu sandıkta. Biz bu sandıkta 2.5 yıldır Türkiye'ye dayattırılmış olan bu fiili durumu, bu hukuksuzluğun devam edip etmemesini oylayacağız.



ORDU - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Bakın derdimiz iktidar değil. Biz bir iktidar değişimi yapmayacağız bu sandıkta. Biz bu sandıkta 2.5 yıldır Türkiye'ye dayattırılmış olan bu fiili durumu, bu hukuksuzluğun devam edip etmemesini oylayacağız" dedi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak halka hitap eden Selin Sayek Böke, "16 Nisan'daki sandık rejim değişikliği sandığıdır. Bunu önce tespit etmemiz gerekiyor. Neden rejim değişikliği? Bunu önce karşımıza getirmiş olanlar ısrarlı şunu söylüyorlar. 'Bu bir rejim değişikliği değil sistem değişikliğidir' diyorlar. Ama gerçeği yine bizden saklıyorlar. Rejim değişikliği şu. Rejim bir ülkede gücü elinde tutanın, bu gücü kurallarla iktidarına yansıttığını anlatır. Bu güç millette. ve millet bu gücü yaklaşık 100 yıl önce kadın erkek bu toprakların çocuklarının verdiği Kurtuluş Mücadelesi'nde almış eline. Milletin elindeki bu gücü veren bu Cumhuriyeti yıkıp yerine milletten gücü alıp saraya vermeyi teklif eden bir sandıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Varlık Fonu eleştirisi

Referandumda evet çıkması durumunda bir kararnameyle ve bir cümleyle her şeye el konulabileceğini söyleyen Böke, Ocak ayında Varlık Fonu'na devredilen kamu kurumlarını örnek gösterdi. Böke, "Ziraat Bankasına el konuldu. Sizin Ziraat Bankası'na. Sizin fındık tarlalarında fındık yetiştirebilmek için kredi aldığınız, devlet kapısı diye gördüğünüz Ziraat Bankasına bir kararnameyle, bir cümleyle el konuldu. Soruyorum size kararnamelerle yetkiyi tek elde toplayarak sizin olan Ziraat Bankasına el konulmasını devam etmesini istiyor musunuz? Yetmedi Çaykur'a el koydular, yetmedi Halk Bankası'na el koydular. Yetmedi BOTAŞ'a el koydular, yetmedi sevdiğinize mektup gönderdiğiniz, kontör aldığınız PTT'ye el koydular. Herkes bir sabah kalktığınızda kararnameyle bir cümleyle artık silindiniz. Yani yarın malınıza mülkünüze el konulmasını istemiyorsanız hep birlikte ne dememiz gerekiyor? Hayır dememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Derdimiz iktidar değil"

Konuşmasında 2.5 yılda 80 milyonun fakirleştiğini belirten Böke, "Bakın derdimiz iktidar değil. Biz bir iktidar değişimi yapmayacağız bu sandıkta. Biz bu sandıkta 2.5 yıldır Türkiye'ye dayattırılmış olan bu fiili durumu, bu hukuksuzluğun devam edip etmemesini oylayacağız. Onun için biz 15 yılda yapılan işlerle değil son 2.5 yılda bu fiili durumla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Mesele memleket meselesi, mesele bir iktidar meselesi değil. Mesele hukuksuzluk yapıp fiili durum oluşturup vatandaşına karanlıklar meydana getiren düzenin devam edip etmeyeceği meselesidir" ifadelerini kullandı.

(MAK-SLH-