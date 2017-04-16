CHP Son Mesajını Kurtuluş Savaşı Cephesinde Verdi
Türkiye’de anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçilmesine “hayır” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son kampanya toplantısını Kurtuluş Savaşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni koruyan cephe noktası Polatlı ilçesinde gerçekleştirdi.
Türkiye'de anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçilmesine "hayır" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son kampanya toplantısını Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni koruyan cephe noktası Polatlı ilçesinde gerçekleştirdi