CHP Söke Gençlik Kolları Yeniden Şekillendi

Cumhuriyet Halk Partisi Söke Gençlik Kolları Halil Yıldırım Başkanlığında yeniden şekillendi. Daha önce birlikte çalıştıkları yol arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Halil Yıldırım, gençlik çalışmasının önemine ve yaşanan terör olaylarına değinerek "Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun teröre hep birlikte onurla karşı durulması gerekmektedir" dedi.



Açıklamasına 'Yeni dinamiklerle güçlü ve birikimli bir gençlik oluşturdukların' ifade ederek başlayan Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Halil Yıldırım, "Daha önce Söke ilçemizde bulunan delegelerimizin takdiri ile göreve gelen bir yönetimimiz vardı.Ancak ilerleyen süreçte yönetimimizi revize etme ihtiyacı oldu.Bu konuda tasarruf tamamen CHP Aydın İl Yönetim Kurulundadır. Aydın CHP Gençlik Kolları İl yönetim kurulumuz bu konuda gerekli kararları aldı. Yönetimimizi revize etti yeni yol arkadaşlarımızı belirledi. Bugüne kadar yaşanan süreç demokrasi sınırları içinde gerçekleşen hadiselerdir. Bugüne kadar beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.Partimize vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben her türlü hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.



Halil Yıldırım Başknalığı'ndaki yeni yönetim; Gizem Aklentli,Nur Özkırmaz, Aylin İşgören,İlkyaz Gölcük,Yaren Eğerci,İmren Cansız,Tuğçe Dalgıç,Mustafa Ufuk,Kenan Çaylar,Deniz Elçi, İlker Yeşil, Alkan Atar, Ali Erol,Barış Candan'dan oluştu.



'Türkiye'nin Birleştirici Gücü' sloganı ile yola çıktıklarını da kaydeden Başkan Halil Yıldırım "Bütün gençliğin birbirleriyle yardımlaştığı bir gençlik oluşturup güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisinin geleceğini inşa etmiş olacağız.Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Devleti kuran bir partinin gençliği olarak kaygılıyız ama korkmuyoruz. Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun teröre hep birlikte onurla karşı durulması gerekmektedir. Güçlü olursak, birlikte olursak, teröre karşı dik durursak, terör belasından bu ülkeyi kurtarırız" diyerek yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN