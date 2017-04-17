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Chp, Referandumun İptalini İstiyor
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Chp, Referandumun İptalini İstiyor

YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Chp, Referandumun İptalini İstiyor

YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Referandum, Ysk, Chp