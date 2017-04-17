Chp, Referandumun İptalini İstiyor
YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
YSK'nın güvenli bir seçim yapmadığını iddia eden CHP'li Tezcan, seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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