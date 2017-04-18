CHP Referandumun Iptali Için Ysk'ya Başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya son vermek üzere YSK'ya dilekçe verdik. Halkoylamasının iptalini istiyoruz" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile beraberindeki CHP'li Milletvekilleri Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçimlerin iptali için başvuruda bulundu.



(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin / İHA)