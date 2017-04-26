Son Dakika! CHP, Referandum Sonucunu AİHM'e Taşıyor

CHP, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumunun sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonuçlarının iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapacaklarını açıkladı.

Böke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"AİHM'E TAŞIYACAĞIZ"

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Önümüzdeki günlerde AİHM'e başvuru yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan, bir arada konuşulabilen Türkiye'dir. Uzlaşı belgesi olması gereken anayasayı, gayri meşru adımlardan arınmış bir anayasa olarak gördüğümüzü söylemek istiyorum." dedi.

AKPM KARARI YORUMU

AKPM'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke, "Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir" diye konuştu.

CHP'NİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEMİŞTİ?

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.

CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuru yaptı.

Yüksek mahkeme, anamuhalefet partisinin itirazını dün karara bağladı. Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın kararının idari işlem niteliğinde olmadığına hükmetti.