Son Dakika! CHP, Referandum İçin Anayasa Mahkemesi'ne Gidiyor

CHP, anayasa değişikliği oylaması için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, referandum la ilgili şikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

"YSK'YA İTİRAZDA BULUNDUK"

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, "Sayım yapıldığı andan itibren gizli sayım yapıldığı şikayetleri gelmiştir. Bunların üzerine sayım başladıktan sonra YSK'ya itirazlarda bulunduk" dedi.

"TARİHİMİZİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK"

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Açık oy, gizli sayım ilkesinin uygulandığı sopalı seçim olarak tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır" diyen Tezcan, YSK'nın güvenli bir seçim yaptıramadığını ileri sürdü.

"ŞİKAYETLERİMİZİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ"

Tansiyonu düşürecek tek şeyin referandum un geçersiz sayılması olduğunu belirten Tezcan, referandum la ilgili şikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini, gerekirse de konuyu AİHM'e taşıyacaklarını belirtti.