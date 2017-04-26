CHP Referandum Için AİHM'e Gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonuçlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacaklarını açıkladı.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke düzenlediği basın toplantısında MYK'nın gündemini basın mensuplarıyla paylaştı. Gayri meşru bir referandum sonucuyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Böke, "49 milyon 799 bin 163 kişinin, sandığa gitmiş olan, kendi vicdanıyla cesaretle oy kullanmış olan bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde AİHM'e başvuru yapacağımızı da paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu.



Hukuki prosedüre göre AİHM'in Anayasa Mahkemesinden sonraki süreç olduğunun hatırlatılması üzerine Böke, "Verdiğimiz karar AİHM'e gitmek yönündedir. Bu yöndeki hukuki süreçleri de sizlerle adımları attıkça paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



(Pelin Üzek / İHA)