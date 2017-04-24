CHP Pm Yarın Toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak.



Edinilen bilgiye göre, kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM, parti genel merkezinde saat 12.00'de toplanacak.



Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu ve Yüksek Disiplin Kurulundan (YDK) gelen talepler görüşülecek, PM üyelerinin görüş ve önerileri dinlenecek.



Halk oylaması sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, CHP'nin gelecek günlerde takip edeceği yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.