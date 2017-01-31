CHP PM Üyesi Sera Kadıgil Serbest Bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle savcılık tarafından bu sabah gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Saliha Sera Kadıgil, mahkemece serbest bırakıldı.

Adliyede başka bir davaya çıkmayı beklerken gözaltına alınarak emniyete götürülen avukat Saliha Sera Kadıgil, akşam saatlerinde yeniden adliyeye getirildi.

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA" SUÇU

Saliha Sera Kadıgil, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten Savcı Umut Tepe tarafından sorgulanan Kadıgil'in ifadesi alındıktan sonra "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi. Kadıgil, Nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kadıgil, mahkemece serbest bırakıldı.

İŞTE SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE:

Saliha Sera Kadıgil'in savcılığa verdiği ifadesinde, "Referandumda 'hayır' diyeceğimi açıkladım. Birçok televizyon programına katılarak neden 'hayır' denmesi gerektiğini açıkladım. Ayrıca bir video çektim. Bu video da sonra yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi. Bu nedenlerle geçmişte yapmış olduğum paylaşımlar gündeme getirildi" dedi. 2010 yılında attığı ezan sesine ilişkin tweeti sorulduğunda "O tarihte 25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Bu camide yüksek sesle ezan okunuyordu. Ezan okuyan müezzin makama da uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okuyamadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır" diye konuştu. Kadıgil, kimsenin dini inancına hakaret etme amacı olmadığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TRT'de okunan darbe bildirisini sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Kadıgil, darbe karşıtı bir insan olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'na hakaret kastı olmadığını söyledi. Kadıgil, "Cümle bana ait değildir. TRT spikerinin okuduğu bildiriyi dinlerken siyasi görevim nedeniyle haber vermek amacıyla okunan metinden paylaştığım bir cümledir" dedi.