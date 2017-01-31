CHP Pm Üyesi Avukat Saliha Sera Kadıgil Adliyede...

"Bilal Erdoğan'a Hakaret" davasında ifade vermek için geldiği adliyede, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla yürütülen bir başka soruşturmada gözaltına alınan CHP Parti Meclisi Uyesi, avukat Saliha Sera Kadıgil adliyeye getirildi. Polis eşliğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na getirilen Kadıgil, ifadesi alınmak üzere kalemde bekletiliyor. Kadıgil'in ifadesini, soruşturmayı yürüten Savcı Umut Tepe alacak. Bu arada aralarında Barış Yarkadaş'ın olduğu CHP'liler de adliyede destek için bekliyor.



