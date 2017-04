CHP Pm Toplantısı

CHP Parti Meclisi (PM) açıklamasında, "Meşruiyeti olmayan bu halk oylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir." denildi.



CHP'den, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 7,5 saat süren PM toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin "Türkiye'yi hukuk devleti ve demokratik parlamenter cumhuriyetten uzaklaştırıp, tek adam rejimine götürmeyi hedefleyen anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmemesi için gerek komisyon ve gerekse Genel Kurul'da etkin bir mücadele" verdiği belirtildi.



Buna karşın kabul edilen teklifin halk oylamasında reddedilmesi için de CHP'nin tüm gücüyle çaba gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Halk oylaması, OHAL koşulları altında, devlet imkanları ve kamu gücünün pervasızca kullanıldığı, medyanın tahakküm altına alındığı, adaletsiz bir ortamda yapılmıştır. Bütün bu baskılara rağmen halkımız sandığa gitmiş ve güçlü bir 'hayır' iradesi göstermiştir." ifadesi kullanıldı.



Halkın iradesini sandıkta etkileyemeyenlerin, bu kez YSK eliyle yarattıkları "mühürsüz seçimle" hedefe ulaşma yolunu seçtikleri iddia edilen PM açıklamasında, sayım sırasında hukuk ve kanuna açıkça aykırı bir şekilde mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan YSK'nin sadece "hayır" diyenlerin değil, oy kullanan yaklaşık 49 milyon seçmenin iradesini lekelediği, halk oylamasının meşruiyetini de yok ettiği öne sürüldü.



Anayasa değişikliğiyle "tek adam rejimi" kurmayı hedefleyen iktidarın, Türkiye'yi demokratik dünyadan kopardığı ve AB hedefinden de hızla uzaklaştırdığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede gelinen son nokta ne yazık ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) bugün aldığı siyasi denetim kararıdır. Türkiye'nin, AB hedefinden koparılmasına dönük iktidarın politika ve uygulamalarını reddetmekle birlikte AKPM'nin bu kararını da doğru bulmuyoruz. Türkiye sadece Adalet ve Kalkınma Partisinden ibaret değildir.



Meşruiyeti olmayan bu halk oylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir. Demokratik cumhuriyeti yok etme projesi olan bu anayasa değişikliğine, bütün baskılara rağmen fedakarca karşı duran tüm yurttaşlarımıza, siyasi partilere, örgütlü yapılara ve girişimlere teşekkür ediyoruz. Bu beraberliği, tahrip edilen demokrasiyi daha güçlü bir şekilde yeniden kurma mücadelesinin zemini olarak görüyoruz. Bu zemin üzerinde daha geniş kesimlerle buluşarak parlamento içi ve dışında, her alanda birlikte mücadeleyi yükseltme kararlılığındayız."