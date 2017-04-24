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CHP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
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CHP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Parti Meclisi toplantısında, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.

CHP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Parti Meclisi toplantısında, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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