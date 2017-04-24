CHP Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Parti Meclisi toplantısında, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak Parti Meclisi toplantısında, parti gündeminin yanı sıra halk oylaması sonrasında izlenecek politikaların ele alınması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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