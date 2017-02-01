CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil Serbest Bırakıldı...

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclis Üyesi, avukat Saliha Sera Kadıgül serbest bırakıldı.



İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Saliha Sera Kadıgül ifadesinde, 'Aralarında utandığım tek tweet ezanla ilgili olan paylaşımdır. Diğerleri cımbızlanmış paylaşımlardır dedi. Kadıgil, partinin ağırlığına yakışmayacağını düşünerek 2013 Ocak ayına kadar olan paylaşımlarını temizlediğini de söyledi.



Kadıgil'in serbest bırakılmasına karar veren mahkeme gerekçesinde, Kadıgil'in attığı tweetlerin 2011 ve 2013 yıllarına ait olduğu, üzerinden uzunca bir sürenin geçtiğini belirtti. Şüphelinin 2011 yılında attığı ezan tweetinden utandığını ve pişman olduğunu belirttiği, bu tweeti nedeniyle sosyal medya hesaplarından özür dilediği de yer alan kararda, 'Attığı tweetlerin tarihlerinin eski olması nedeniyle TCK'nin 216. Maddesinde tanımlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunun unsuru olan kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkma unsurunun gerçekleşmediği kanaatine varılarak tutuklanması yönündeki talebin reddine' denildi.



CHP Parti Meclisi Üyesi, avukat Saliha Sera Kadıgil Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan Nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Kadıgil, serbest bırakıldı.



YAPILMAK İSTENEN BU TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAKTIR



Serbest bırakılan Kadıgil'i çıkışta partililer karşıladı. Burada bir açıklama yapan Kadıgil; 'Halkı kin ve düşmalığa, tahrik' suçundan içeride yargılandım. Bu benim suçum değil, benim beş, altı tveetimden cümle seçip, bunu gündeme taşıyanların suçuydu. Yapılmak istenen bu toplumu kutuplaştırmaktır. Buna asla hizmet etmeyeceğim. Bu süreçte bir insanın dahi kalbini kırdıysam, hepsinden samimiyetle özür dilerim diye konuştu.



CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise şöyle konuştu Eğer bu ülkede 2010 yılında yazılan tveetler incelemeye tabi tutulacak ve o tveetler hakkında soruşturma açılacaksa iktidar partisinin tüm siyasetçilerinin yargılanması ve tutuklanması gerekir. Sera Kadıgil'i şüpheliymiş, suçluymuş ve kaçıyormuş gibi gözaltına aldırtmak 'Hayır' oyu verecek yurttaşlarımıza yönelik bir gözdağıdır.