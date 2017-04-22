Chp Nürnberg Birliği'nden Referandum Protestosu

Taner Tüzün / Nürnberg, 22 Nisan ( DHA) - Nürnberg CHP Birliği,Türkiye'deki referandum seçiminde usulsüzlük olduğunu ileri sürererek kentin merkezindeki Plarrer meydanında protesto mitingi düzenledi.

Chp Nürnberg Birliği'nden Referandum Protestosu

Taner Tüzün / Nürnberg, 22 Nisan ( DHA) - Nürnberg CHP Birliği,Türkiye'deki referandum seçiminde usulsüzlük olduğunu ileri sürererek kentin merkezindeki Plarrer meydanında protesto mitingi düzenledi.

Yağmur altında geçen miting sırasında katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile seçimi  protesto ettiler.

CHP Nürnberg Birliği Başkanı  bir bildiri okuyarak, seçimi tanımadıklarını belirtti. Çolak özetle şunları söyledi:  "Usulsüzlükler göstermektedir ki, bu halk oylaması kesinlikle şaibelidir. ve böylesi bir olay dünyanın her hangi bir demokratik ülkesinde gerçekleşmiş olsaydı, bağımsız bir yargı sistemi hesabını sorar ve seçimleri iptal ederdi. Çağrımız, partili partisiz tüm yurttaşlarımızadır. Bu sonuç ülkemizin yararına değil, zararınadır. Bu seçim tarihin tozlu sayfalarında mühürsüz seçim olarak yer alacaktır. Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel görüntü

CHP Nürnberg Birliği Başkanı Rifat Çolak bildiriyi okuyor.

Funda Yurt Bildirinin Almancasını okuyor

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