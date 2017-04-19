CHP'nin Ysk Hilesi Ortaya Çıktı

CHP seçim yenilgisini kamufle etmek için YSK'ya yükleniyor Halk oylamasını kaybeden CHP 'mühürsüz pusula' bahanesiyle seçimlerin şaibeli olduğunu iddia ederken, göstergeler bu çabanın seçim yenilgisini kamufle etmeye yönelik olduğuna işaret ediyor. Seçim yenilgisinin netleşmesi üzerine seçmenlerinin eleştirilerine maruz kalan CHP'liler, mühürsüz pusula bahanesiyle YSK'yı hedef alırken, saatler önc...