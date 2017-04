CHP'nin, Konak Meydanı'na At Getirmesine Polis İzin Vermedi

CHP İzmir Konak İlçe örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonuçlarıyla ilgili "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözlerini protesto için Konak Meydanı'na at getirip açıklama yapmak istedi, ancak polis izin vermedi.



CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve partililer, referandumda mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması kararını eleştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçla ilgili söylediği "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözüne yönelik basın açıklaması yaptı. Parti tarafından bu açıklamada kullanılmak üzere bir at kiralandı. Sembolik olarak hazırlanan oy zarf ve pusulalarının içinde olduğu çuvalların yüklü olduğu bir at mizanseni yapmak isteyen CHP'lilere, polis izin vermedi. Konak Meydanı Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılacak basın açıklamasına getirilmek istenen at, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu bölümde polisler tarafından durduruldu. CHP Konak İlçe Başkanı Başak, polisin 'atın basın açıklamasında yer alamayacağı' gerekçesiyle izin vermediğini söyledi. Üzerindeki çuvallar alınan at, buradan götürüldü.



CHP İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak yaptığı açıklamada, referanduma hakemlik yapanların uyması gereken kanun ve anayasayı yok saydığını, bu nedenle referandumun yok hükmünde olduğunu söyledi. Seçim Kanunu'nun 98. maddesinin, 'Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır', 101'inci maddesinin ise 'Arkasında sandık mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir' dediğini belirten Başak, buna karşın seçim kanunu maddelerinin yok sayıldığını, bunun da referandumu gayrimeşru hale getirildiğini savundu.



"AT ÜSKÜDAR'I GEÇEMEMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonuçlarının ardından "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözüyle, hükümsüz olan referandumu hükümlü hale getirmek istediğini öne süren Başak, "Sayın Cumhurbaşkanım, At Üsküdar'ı geçememiştir. Kaçırmak istediği oy yüküyle at suçüstü yakalanmıştır. Bugün bu basın açıklamasını, yakalanan atı ve mühürlü oy pusulalarımızın mühürsüz oy pusulalarıyla değiştirildiğini göstermek adına yapıyoruz. Bu at yakalama operasyonunu İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nin 'hayır'cı cephesiyle, İzmir'in Konak ilçesinin 'hayır'cı cephesinin yapmış olduğu ortak bir operasyondur" dedi.



Başak, atı getiremediklerini, sadece oy çuvallarıyla açıklamayı yaptıklarını belirtti.



- İzmir