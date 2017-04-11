CHP'nin 'Kararsızsan Avukata Sor' Çadırı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandum u için CHP tarafından 'Kararsızsan Avukata Sor' çadırı kuruldu.



İskenderun sahilinde kurulan çadırda bir grup avukat, gün boyu anayasa değişikliğiyle ilgili sorulara yanıt veriyor. Gönüllü olarak çadırda bulunan avukatlardan Fuat Çıkan, "İnsanlarımız en çok meclisin feshi yetkisini soruyor. Bir de en çok 18 yaşında milletvekili seçilme yaşının olup olmayacağını, olursa kime faydası olacağı merak ediliyor"dedi.



Fuat Çıkan, çadırın beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğünü ve tüm sorulara yanıt verdiklerini söyledi. - İskenderunhatay