CHP'nin Kalesi İzmir'de 'Hayır' Açık Ara Önde Gidiyor

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

CHP'NİN KALESİNDE 'HAYIR' ÖNDE GİDİYOR

CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de sandıkların yüzde 13'ü açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre; hayır yüzde 64, evet ise yüzde 35 seviyesinde...