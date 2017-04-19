CHP'nin İki Saatlik Meclis'ten Çekilme Macerası Pahalıya Patladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün sabah saatlerinde 91.885,98 puanla günün en yüksek seviyesini gördü.

MECLİS'TEN ÇEKİLME ÇIKIŞI ÇAKILIŞA NEDEN OLDU

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, öğlen yaptığı açıklamada CHP'nin Meclis'ten çekilebileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından BIST 100 endeksi, yaklaşık 1.5 puan gerileyerek 90.521 seviyelerine indi.

CHP KISA SÜRE SONRA KARARINDAN DÖNDÜ

CHP kısa bir süre sonra MYK'da 'sine-i millet'i görüştü. Kritik toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." diye konuştu.

CHP'nin Meclis'ten çekilme kararından dönmesi üzerine BIST 100 endeksi tekrar 91.130,27 puan seviyesine çıktı.

Kaynak: Haberler.com