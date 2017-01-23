Meclis Başkanlık Divanı CHP'nin İddiası Üzerine Toplanacak!

CHP, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu. Başvuruda, "TBMM Genel Kurulunun dünkü 65. birleşiminde AK Parti Grup önerisinin oylamasından önce, CHP milletvekillerinin yoklama talebi üzerine gerçekleştirilen elektronik oy düğmelerine basmak suretiyle yapılan yoklamada 157 milletvekilinin sisteme girdiği, 9 milletvekilinin de oy pusulası gönderdiği" iddia edildi.

"MÜKERRER OY KULLANILDI" İDDİASI

Liste üzerine yapılan incelemede sonrasında, 5 AK Parti'li milletvekilinin hem elektronik oy düğmesi ile oy kullandığı hem de pusula gönderdiği, böylece oyların mükerrer sayıldığının ortaya çıktığı savunulan dilekçede, "Trabzon Milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın hem elektronik oylamaya katılarak hem de oy pusulası göndererek mükerrer oy kullanması açık bir sahteciliktir." ifadesine yer verildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 15.00'DA TOPLANACAK

Dilekçede, bu nedenlerle, "Bugün TBMM Genel Kurulunun toplanmasının sağlanması, Başkanlık Divanı'nın toplanarak dünkü birleşimde gerçekleştirilen ve yok hükmündeki tatil kararı için gerekli düzeltmenin yapılması ile mükerrer oy kullanan milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulması." istendi.

TBMM Başkanlığı da CHP'nin bu başvurusu üzerine, TBMM Başkanlık Divanı'nın çarşamba günü saat 15.00'de toplanmasını kararlaştırdı.