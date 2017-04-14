CHP'nin Büyükşehir Adayı 'Evet' Diyor

Son yerel seçimlerde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necati Şahin, referandum da vicdan borcu olarak "evet" diyeceğini açıkladı.



Cumalıkızık Mahallesi'nde Yıldırımlı gençlerin oluşturduğu Bursa Platformu'nu ziyaret eden Necati Şahin, vicdani borcu olarak "evet" diyeceğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şahin, "40 yılını Bursa'da geçirmiş, onlarca meslek odalarında ve vakıflarda görev yapmış, bir yerlere aday olmuş, halkın güvenini almış kişi olarak buradayım. Burada bir siyasi parti seçimi olmuyor. Burada olan hadise, her vatandaşın ciddi bir şekilde ilgilenmesi gerektiği referandum dur. Ama yakışıksız bir şekilde bu referandum un da sabote edildiğini görüyoruz. Hayır diyenler de evet diyenler de bu memleketin vatandaşıdır. Onların hiç biri verdiği oydan dolayı pişman olmamalıdır. Seçilmişlerin yıpratılması gerçekten güzel bir davranış değil. Cumhurbaşkanının, başbakanın mutlak suretle itibarının korunması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin itibarların korunması gerekiyor. Siyasi partiler bir amaç değil, araçtır. Bu referandum da milletin sağduyusunu baktım. Sokak ne diyor? Kadınlarımız ne diyor? Hepsinin evet dediğini gördüm. Biz onlara güvenmeliyiz. Eğer bir seçime girdiğiniz zaman vatandaşın tercihine saygı göstermek durumundayız. Vatandaş eğer size oy vermiyorsa, vatandaşı suçlayamazsınız. Bende de eksiklik var diye kendinize bakmanız gerekiyor. Eksiğinizi tamamlamaya çalışacaksınız. Bu bağlamda ben de özellikle hiçbir siyasi gayesi olmayarak, belki tansiyonu düşürmek için, belki bir farkındalık oluşturmak için onlar gibi düşünerek evet diyeceğim" dedi.



Referandumdan sonra değişimin önündeki engellerin kalkacağını ifade eden Şahin, "Statükoya ve patinaj yapmaya son verilecektir. Türkiye bürokratik olarak daha da rahatlayacaktır. Bunun ülkemiz yararına olduğunu düşünmeliyiz. Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Bizim görevimiz birbirimizi gırtlaklamak değil, birbirimize yardımcı olmaktır. Yumuşak doku diye bir tabir var. Evinden işine giden ve siyasi fikrini belli etmeyen kesim. Onlar en doğruları düşünüyor. Şu andaki yumuşak doku istikrar istiyor. Yumuşak doku Türkiye'ye güzellikler verilmesi için evet diyor" diye konuştu.



Geçmiş dönemde belediye başkanı adaylığında hiçbir zaman karşısındaki partiyi kötülemediğini belirten Şahin, "Sadece yapacağımızı ve en iyisinin nasıl yapılacağını söyledik. Biz yarıştığımız kişileri arkadaşlarımız olarak gördük. Biz hiçbir zaman koltuk kapma sevdasında olmadık. Şu anda da Türkiye için bu siyasi gündemlerden kopup ekonomiye ve üretime yönelmemiz gerekiyor. Benim hiçbir siyasi kaygım yok. Bana daha önce oy verenlere minnettarım. Bugünkü yaptığım bu açıklama da vicdani borcumdu. Ülkemizin geleceği için buraya katkı koymak gerekiyor. Bu referandum da evet oyu ile çalışma yapanlar ülkeyi daha ileri götürmek için getirmişlerdir. Hayır oyu verenler ise tereddütlerini ortaya koymuşlardır. Hiç kimsede kötü niyet aramamak gerekiyor. Sonucuna evet demek lazımdır. Siyasi platformlar değişebilir. Ama Türkiye'nin istikrarı değişmemelidir. Muhalefet iktidar bir araya gelmelidir" dedi. - BURSA