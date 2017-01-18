CHP'nin "Ayağa Kalkıyoruz" Eylemi

CHP Kırklareli İl Teşkilatı üyeleri, "Ayağa Kalkıyoruz" eylemi yaptı.



Özgürlük Parkında toplanan grup, "Cumhuriyet erdemdir", "Anayasal değişikliğe karşı ayağa kalk" pankartları açtı.



Ellerinde kırmızı kartları kaldıran grup, "karanlığa, diktaya, başkanlığa hayır" sloganı attı.



Bir dakika ayakta duran gruba, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da destek verdi.



CHP İl Başkanı Ünal Başkur, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine karşı olduklarını söyledi.



Ülkesini ve bayrağını seven, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan insanlar olarak başkanlık sistemini istemediklerini belirten Başkur, eyleme destek veren herkese teşekkür etti.