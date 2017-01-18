CHP'nin "Ayağa Kalkıyoruz" Eylemi

CHP Tekirdağ İl Teşkilatı üyeleri, "Ayağa Kalkıyoruz" eylemi yaptı.



Süleymanpaşa ilçesindeki Üç Kemaller Parkı'nda araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP İl Başkanı Recep Ökten ve partililer, "Ayağa Kalkıyoruz" yazılı pankart açtı.



Ellerindeki kırmızı kartlarla bir süre ayakta duran CHP'liler daha sonra dağıldı.