CHP'nin "Ayağa Kalkıyoruz" Eylemi

CHP Uşak İl Teşkilatı üyeleri, "Ayağa Kalkıyoruz" eylemi yaptı.



İsmet Paşa Caddesi üzerindeki parti binası önünde bir araya gelen İl Başkanı Ali Karaoba ve partililer, "hayır" yazısı oluşturdu.



Bir dakika ayakta duran CHP'liler daha sonra dağıldı.



İl Başkanı Karaoba, eyleme yarın da devam edeceklerini belirtti.