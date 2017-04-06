AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdıs¸ı Sec¸im Koordinasyon Merkezi Bas¸kanı Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Bas¸kan Yardımcısı Tekin Bingo¨l'u¨n Bas¸bakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yurt dıs¸ındaki vatandas¸lara go¨nderilen mektuba yo¨nelik ac¸ıklamasını, "klasik kriz c¸ıgˆırtkanlıgˆı" diye yorumlayarak, mektubun herhangi bir 'evet' propagandası içermediğini, sadece katılıma davet ettiğini vurguladı.



Yenerogˆlu yaptığı yazılı açıklamada, Bas¸bakan Yıldırım'ın imzasıyla yurt dıs¸ındaki vatandas¸lara go¨nderilen mektuba yo¨nelik, Bingöl'ün ac¸ıklamasını hayretle kars¸ıladıklarını ifade etti. CHP'nin ac¸ıklamasını, "klasik kriz c¸ıgˆırtkanlıgˆı" diye nitelendiren Yeneroğlu, "Millete gu¨venmemeleri sebebiyle mesnetsiz iddialarla yurt dıs¸ı sec¸meni demokratik hakkından, yani sandıktan alıkoymaya, zihinleri bulandırmaya c¸alıs¸maktadırlar." dedi.



"Mektup herhangi bir 'evet' propagandası ic¸ermemekte"



Yurt dıs¸ında yas¸ayan vatandas¸ların Tu¨rkiye'deki anayasa degˆis¸ikligˆi halk oylaması ic¸in oy kullanma su¨recinin devam ettiğini dile getiren Yeneroğlu şunları kaydetti:



"Anlas¸ılan ac¸ıklamayı yapan kis¸i ne mektubun ic¸erigˆini ne de ortaya attıgˆı iddiaların hukuki dayanaklarını incelemis¸tir. Mektup herhangi bir 'evet' propagandası ic¸ermemekte, sadece yurt dıs¸ında ikamet eden tu¨m vatandas¸larımızı katılıma davet etmektedir.

Mektup s¸ahıslara degˆil ailelere go¨nderilmis¸tir. Dolayısıyla iddia edildigˆi gibi bireyler bazında herhangi bir bilgi ic¸ermemektedir. O¨te yandan Yu¨ksek Sec¸im Kurulu tarafından tu¨m siyasi partilerle paylas¸ılan yurt dıs¸ı sec¸men bilgileri yurt dıs¸ında CHPlilerin elinde dolas¸ırken CHP Genel Bas¸kan Yardımcısının bo¨yle bir ac¸ıklama yapması, yurt dıs¸ında yerles¸ik vatandas¸larla ve partisinin yurt dıs¸ı yapılanmasıyla ne kadar iletis¸imde oldugˆunu ortaya koymaktadır. Yabancı u¨lke vatandas¸larının kis¸isel verilerinin bir siyasi partiye verilmesi iddiası gerc¸ek dıs¸ıdır. Bu bagˆlamda mektupla ilgili suc¸ duyurusunda bulunma iddiasıysa, kendisinin gerek yurt ic¸iyle gerekse de yurt dıs¸ıyla ilgili hukuk bilgisinin ne du¨zeyde oldugˆunu go¨stermektedir."



"CHP'den beklenen partiler üstü görmesi"



CHP'nin yurt dıs¸ındaki vatandas¸larla ilgili en ufak bir vizyon ve projesi dahi olmadığını belirten Yeneroğlu, AK Partinin onların sorunlarını o¨nemsemedigˆi iddiasında bulunmasının ise gu¨lu¨nc¸ olduğunu vurguladı.



CHP'den beklenenin, yurt dıs¸ında yas¸ayan vatandas¸larla ilgili meseleleri partiler u¨stu¨ bir konu olarak go¨rmesi ve siyasi malzeme yapmaması olduğunu kaydeden Yeneroğlu, "Bu tutum her s¸eyden o¨nce diasporamızın menfaatine olacaktır. Bunu yapmayan CHP'den, Bas¸bakanımızın o¨rnek bir c¸alıs¸mayla yurt dıs¸ındaki tu¨m vatandas¸larımıza mektup go¨ndermesini takdirle kars¸ılamayı beklemek, bizim ic¸in bos¸ bir c¸aba olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.