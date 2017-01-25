CHP Myk'da Referandum Süreci Ele Alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda Anayasa Mahkemesine gidilme süreci ve referandum sürecinde izlenecek yol haritası konuşuldu.



CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Anayasa Mahkemesine gidilme süreci ve referandum sürecinde izlenecek yol haritasının konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda ayrıca Anayasa değişikliğinin sadece CHP'nin meselesi olmadığı, Türkiye'nin meselesi olduğu, bu yüzden de kampanyalarda parti bayrağı, parti logosu kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.



CHP yönetimi, örgütleri bilgilendirme için de hazırlıklara başladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında iletişim stratejisi üzerinde çalışan parti yönetimi, örgütlere vatandaşla temas kurulduğunda hangi konular üzerinde durulması gerektiğine ilişkin talimat gönderecek. Anayasa değişikliğini yalın bir dille anlatan broşürler verilecek. CHP'nin mitinglerden çok basın yayın yoluyla vatandaşa ulaşılması planlanıyor.



Öte yandan anayasa değişikliği için 'hayır' kampanyası yürütecek olan CHP Genel Merkezi önünde bulunan parti otobüslerinden önceki seçimlerde kullanılan "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki evet mühürleri söküldü. Referandum için yeni sloganın belirlenmesinin ardından parti otobüsleri yeniden giydirilecek. - ANKARA