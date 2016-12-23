CHP Muğla Milletvekili Demir Açıklaması

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, "Maalesef Rize'de saygısız bir şekilde Atatürk'ün heykeli kaldırılmıştır. CHP gerekli girişimlerde bulunacaktır, takipçisi olacağız." dedi.



Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerine "Moralimiz o kadar bozuk ki sözlerime nasıl başlayayım şaşırıyorum." diyerek başladı.



Ege bölgesinde ecrimisil uygulamalarının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Demir, çiftçiler ile turizmcilerin ecrimisil bedellerini ödemekte zorluk çektiklerini ifade etti.



Vatandaşın gelirlerinin çok üstünde ecrimisil değerleri biçilmesinin, yurttaşları huzursuz ve mutsuz ettiğini dile getiren Demir, özellikle Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere mahallesinde ecrimisil bedellerinin yeniden ela alınması gerektiğini söyledi.



Demir, Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılması tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, 2 ay önce Rize'ye gittiklerini, Atatürk heykeli kaldırılmadan bir çevre düzenlemesi yapılabileceğini gördüklerini anlattı. Demir, "O kadar saygısız bir belediye başkanı var ki boruları heykelin altına yığdı ve aylarca onları orada tuttu. Maalesef Rize'de saygısız bir şekilde Atatürk'ün heykeli kaldırılmıştır. CHP gerekli girişimlerde bulunacaktır, takipçisi olacağız." diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, "Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi dolu dizgin felakete götüreceğini" öne sürdü.



Nurettin Demir, bir başka soru üzerine, "İki askerin görüntülerinden sonra Milli Savunma Bakanı'nın istifa etmesi gerekmez mi? Genelkurmay Başkanı'nın orada durmasının bir anlamı var mı? Halkın yeterince tepki göstermemesi de bizi üzüyor." dedi.