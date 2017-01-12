CHP Milletvekilleri Kürsüyü İşgal Etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurul'unda kürsüyü işgal ettiler.

ARA VERİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından genel kurul salonunda çok büyük bir kavga yaşandı. Genel Kurul yaşanan büyük gerilim üzerine oturuma ara verildi.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Aradan sonra değişikliğin 5. maddesinin görüşülmesi için tekrar oturum açıldı. Bu esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oylaması yapılacak 5. maddenin parlamentonun geleceğiyle ilgili olduğunu bu yüzden de yarın öğlen saatlerinde yapılması gerektiğini söyledi. Bu talebin kabul edilmemesi üzerine CHP oylamaya katılmayacağını bildirdi.