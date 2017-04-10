CHP Milletvekili Özkan'ın Maçka Programındaki Sözleri

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın, CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, ilçedeki programı sırasında söylediği sözler üzerine suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.



Maçka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Maçka Belediye Başkanı Koçhan'ın, beraberinde meclis üyeleri ile adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve gerekli evrakı Maçka Cumhuriyet Savcılığına teslim ettiği belirtildi.



Açıklamada, Koray Koçhan'ın şu ifadelerine yer verildi:



"7 Nisan Cuma günü ilçemizde yaşanan Türkiye siyasi tarihinde çok üzücü bir olay için Maçka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. Hiçbir siyasetçinin vatandaşlara ve devletimizin görevli memuruna hakaret etme hakkı yoktur. Siyasi görüş ve aldığımız terbiye gereği bizim tek gücümüz milletten gelir, işimiz de millete hizmettir. Onun için gücümüz millet, işimiz hizmet olan bir siyasi görüşün temsilcileri olarak bugün vatandaşımız tarafından bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için CHP Milletvekili Sayın Tuncay Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."