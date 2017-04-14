CHP Milletvekili Erol "Evet" Çıkarsa Aday Olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol halk oylamasında evet çıkması halinde bir daha milletvekili adayı olmayacağını söyledi.



İl Başkanlığı binasında gazetecilere, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erol, 16 Nisan da tüm seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.



Tunceli'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "Hayır"ın en çok çıkacağı ve rekor kıracağını ifade eden Erol şöyle konuştu:



"Bu tamamen Tunceli halkının olaylara duyduğu, kendini Türkiye'nin geleceğiyle Cumhuriyetin geleceğiyle ilgili yaşadığı ve duyduğu sorumluluktan, eğitim seviyesinden, olaylara bakış açısından, değer yargılarından kaynaklı bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda da tüm halkımıza seçmenlerimize teşekkür ediyorum."



Evet çıkarsa tekrar aday olmayacak



16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylaması öncesi Tunceli'de her kesimin propagandasını sorunsuz bir biçimde yürüttüğünü dile getiren Erol, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin eyalet sistemi üzerine açıklamalarını tehlikeli bulduğunu kaydetti.



Erol ayrıca halk oylamasında "evet" çıkması halinde parlamentonun bir saygınlığını ve işlevinin kalmayacağı gerekçesiyle bir daha milletvekili adayı olmayacağını da sözlerine ekledi.