CHP Milletvekili Arık: Milletimiz, 'Hayır'lı Karar Verecek

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bölünmeye götüreceğini iddia ederek, "illetimiz hayırlı karar verecek" dedi.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM'nin tatile girmesi ardından, seçim bölgesinde halkla bir araya geldi. Bünyan'da katıldığı bir cenaze sonrasında Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan ve ilçe yöneticileriyle İldem Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Kala ile İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Solmaz Arık'ı ziyaret eden Milletvekili Arık, burada bulunanlarla sohbet etti. Mahalledeki kahveleri ziyaret eden Arık, anayasa değişikliği ile ilgili soruları da yanıtladı. Bir kişi değişiklik teklifinde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasına tepki göstererek, "600 milletvekili olunca işsizlik bitecek mi? Askerliğini yapmayana kız vermiyorlar, şimdi 18 yaşında daha babasından harçlık alan gençler milletvekili mi olacak? Türkiye'nin başka derdi yok mu da bunları konuşuyorsunuz?" dedi. Anayasa değişikliğine karşı olduklarını anlatan Arık, şöyle konuştu:



"Gençlerimizin bu ülkenin geleceği olduğuna inanıyoruz. Onlara en iyi eğitim olanaklarını vermek zorundayız. Gençler ülkenin yönetiminde de söz sahibi olmalılar. Ancak burada yapılmak istenen gençleri ülkenin geleceğinde söz sahibi etmek değil. Amaç, ülkenin rejimini değiştirirken bu maddelerle göz boyamak. Evet milletvekili sayısı kağıt üzerinde artıyor ama değişiklikle birlikte milletin iradesini temsil eden TBMM işlevsiz hale getiriliyor."



Arık, TBMM'deki görüşmeler sırasındaki kavga görüntülerini hatırlatan bir kişiye "Elbette Gazi Meclis çatısı altında kavga görüntülerini onaylamıyoruz. İktidar partisi sayısal çoğunluğuna güvenerek, en demokratik tepkileri bile provoke etti. Sonrasında da her zaman yaptıklarını yaparak, sanki saldıranlar kendileri değilmiş gibi mağduru oynamaya kalktı. Hani halk arasında bir deyim vardır, hem suçlu hem güçlü diye. İşte iktidar partisi de böyle yapıyor suçunu havuz medyası ile örtbas edip sonrada mağduru oynuyor" ifadelerini kullandı.



Halkla buluşmasının ardından bir değerlendirme yapan Arık, iktidar partisinin Türkiye'nin rejimini değiştirmek için bir anayasa değişikliğine gittiğinin çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Vatandaşların gelişmeleri yakında takip ettiğini belirten Arık, şunları kaydetti:



"Bazı vatandaşlarımız bize referandumda 'Evet' oyu vereceğini söylüyor. Nedenini soruduğumuz Anayasa değişikliği ile ilgisi olmayan çok farklı şeyler anlatıyor. Konuştuğumuz zaman, Anayasa değişikliğinin içeriğini anlattığımız zaman, gerçekten çok şaşırıyorlar. İktidar partisi ve kontrolündeki medya olayları halka gerçek yönüyle anlatmıyor. Sanki bu değişiklik olunca bütün sorunlar çözülecekmiş gibi bir algı yaratıyorlar. Hayır. Yasa değişikliği olursa hiçbir sorun çözülmeyecek aksine Türkiye bir bölünme sürecine girecek. 78 milyon yurttaşın bütün kaderi bir kişinin keyfiyetine teslim edilecek. 15 yıldır Türkiye'yi istikrar yalanı ile kandıran iktidar şimdi de istikrar için başkanlık sistemini savunuyor. AKP'nin istikrarının terör olduğunu, AKP'nin istikrarının kandırılma olduğunu, AKP'nin istikrarının işsizlik olduğunu, AKP'nin istikrarının yoksulluk olduğunu yaşayarak öğrendik. Halkımızın büyük çoğunluğu bu AKP'nin istikrar yalanının farkına varmış. Gündemi takip eden, AKP'nin kandırılmışlıkların farkına varan halkımız bunun bir ihanet projesi olduğunu biliyor. Egemenliğin gerçek sahibi olan milletimiz anayasa değişikliği konusunda hayırlı karar verecek."



- Kayseri