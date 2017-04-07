CHP Milletvekili Arık'a Bıçaklı Saldırı Girişimi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.



Kayseri'nin Talas ilçesinde, CHP Milletvekili Arık'a halk oylaması çalışmaları sırasında saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına esnaf A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında dün Talas ilçesinde esnaf ziyareti yapan Milletvekili Arık ve beraberindeki partililere hakaret eden A.A, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, zanlının alkollü olduğu açıklanmıştı.