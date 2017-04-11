CHP Milletvekili Arık: 16 Nisan Sistem Değil, Rejim Değişikliğidir
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 16 Nisan referandumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 16 Nisan referandum unda, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum için Tomarza ardından da Sarız'da toplantılara katıldı. Gittiği yerlerde bulunanlara 16 Nisan'da yapılacak olan referandum un neler getirip neler götüreceğini anlatan Arık, 'Evet' tercihi yapılması gerektiğini belirtenlerin, halkı ikna edecek sözlerinin olmadığı için kutuplaştırma siyaseti üzerinden halkı kamplaştırdığını ifade etti. Sarız'da Küçük Örtülü, Damızlık, Avşar Ovası (Gerdek Mağara), Çavdar, Yaylacı, Ayranlık, İncemağara, Yeşilkent Mahallelerini ziyaret eden Arık, iktidar partisinin gerçek niyetinin deşifre olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan kutlu olsun" sözlerine tepki gösteren Arık, şöyle dedi:
"Haftalardır 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum un sistem değil, rejim değişikliği olduğunu halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. İktidar ve beraberindekiler bizi yalan söylemekle itham edip, bunun bir sistem değişikliği olduğunu söylüyor. Ancak, referandum a günler kala gerçek niyetlerini ortaya koymaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanın açıklaması bunun en büyük kanıtıdır. Bu şahıs 16 Nisan'da yeni bir devlet kurulacağını söylüyor. Yeni bir devletin kurulması için mevcut devletin yıkılması gerekir. Sizlerin vicdanına soruyorum: 16 Nisan'da yeni bir devlet kurulacaksa hangi devlet yıkılacak? Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenlere yüce milletimiz 16 Nisan'da en güzel yanıtı verecek ve devletini yıktırmayacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."
TÜRKİYE'Yİ EYALETLERE BÖLECEKLER
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin de 18 maddelik referandum paketindeki gizli tehlikeyi açığa çıkardığını belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi'nde 'Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi' başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazısında, başkanlık sistemiyle birlikte büyük kentlerin yeniden yapılanacağını belirterek, Çin'deki yapıyı örnek gösteriyor. Bu da AKP'nin inkar ettiği bir başka gerçeğin deşifresidir. Onlar getirilmesi planlanan sistemde başkana eyaletler kurma yetkisinin verildiği gerçeğini inkar etseler de Karatepe'nin bu yazısı gerçek niyetlerini ortaya koyuyor. Bugün oy kaygısı ile dile getiremedikleri bu gerçek, 16 Nisan referandum unda 'evet' çıkarsa, ki Allah'ın izniyle çıkmayacak, Türkiye'nin eyaletlere ayrılacağını gösteriyor. Aziz milletimiz AKP'nin bu örtülü niyetini çok iyi biliyor. Onun için de 16 Nisan'da sandık başına giderek, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesine de Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılarak yerine yeni bir devlet kurma isteyenlere de 'Hayır' diyerek en güzel yanıtı verecektir."
- Kayseri