CHP Mersin Milletvekili Çamak Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin'deki sel felaketinden zarar gören çiftçinin, esnafın zor durumda olduğunu belirterek, "Mersin afet bölgesi ilan edilmeli, üreticinin, esnafın kredileri en az 3 yıl faizsiz olarak ertelenmeli. Ziraat Bankası, kooperatifler ve özel bankalardan alınan borçlar faizsiz ertelenmeli." dedi.



Çamak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgedeki çiftçilerin, şehir merkezindeki birçok esnafın zarar ettiğini ve zor durumda olduğunu söyledi.



Mersin'e 6 saat içinde bir yıl içinde düşen yağışın üçte biri oranında yağmur yağdığını, şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Çamak, Tarsus Ziraat Odası verilerine göre de şehirde 175 milyon civarında maddi zarar oluştuğunu kaydetti.



Çiftçilerin ürünlerinin ziyan olması nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanacaklarını ve bu konuda devletten yardım beklediklerini anlatan Çamak, "Mersinli üreticilerimiz sel felaketinin üzerinden 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen yaraların sarılması noktasında herhangi bir devlet desteği görmediklerini söylüyor. Üreticinin yaşadığı felaket dolaylı olarak tüm ülkedeki tüketicilere yansıyacaktır." diye konuştu.



Hükümet tarafından bölgeye gönderilen 30 milyon liranın selden zarar gören vatandaşın acil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını belirten Çamak, "Mersin afet bölgesi ilan edilmeli, üreticinin, esnafın kredileri en az 3 yıl faizsiz olarak ertelenmeli. Ziraat Bankası, kooperatifler ve özel bankalardan alınan borçlar faizsiz ertelenmeli." ifadelerini kullandı.