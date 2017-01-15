CHP Lyon Birligi, teröre ve başkanlık sistemine karşı gösteri düzenledi



Engin Akgürbüz Lyon, 15 Ocak (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Lyon Birliği, belediye binası önünde terörü lanetleyen ve başkanlık sistemi anayasa değişikliğini eleştiren bir gösteri ile basına açıklama yaptı.



Lyon'daki Cumhuriyet Halk Partisi eyleminde, terör kurbanları için bir dakikalık saygı duruşundan sonra CHP Lyon Birliği başkanı Nedim Koçak basına bir açıklama yaptı. Nedim Koçak şunları söyledi Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, kardeşler, hepinizi cumhuriyetin, laikliğin, çağdaş yaşamın, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, inanç özgürlüğünün, halkların kardeşliğinin ülkemizde var olmasını sağlayan, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış düşüncesiyle CHP Lyon Birliği olarak selamlıyoruz.



Güneşin, ay ve yıldızların, dağların denizlerin bütün dünya halklarının, ortak yaşam değerleri olduğunu göremeyenlere, buradan Lyon'dan sesleniyoruz, demokratik haklarını kullanamayan köylülerimiz, işçilerimiz, gazetecilerimiz, kadınlarımız ve geleceği ellerinden alınmış olan çocuklarımızın sesi olmak için buradayız. Yaşanan terör olayları nedeniyle kaybettiğimiz masum insanların yakınlarının acılarını yüreğimizde hissediyoruz.



Tüm Dünya Halkları Olarak, Ortak Hareket Etmeliyiz



Terörün dili, dini, ırkı, vatanı olmaz, hangi dinden, inançtan olursa olsun tüm dünya halkları olarak terörün karşısında olmalı ve terörü yaratan tüm faktörlere karşı ortak bilinçle hareket etmeliyiz diyen Koçak, şöyle devam etti Terörden, şiddetten medet umanların insanlık değerleri ile hiçbir bağlantısı olamaz. İnsanlık tarihinde en yüce değer yaşam hakkıdır. Bu hak hiçbir amaç, hiçbir gaye için başkası tarafından yok edilemez.



Hiçbir din, hiçbir inanç, öldürmeyi, yaşam hakkını ortadan kaldırmayı kabul edemez. Gerçekler böyleyken, Orta Çağ zihniyeti bilmelidir ki, sevgi, saygı ve barış hiçbir zaman, hiçbir gücün karşısında kaybetmemiştir, kaybetmeyecektir. 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesini savunan bizler, terör olaylarının ardından hayatını kaybeden çocukların annesiyiz, babasıyız. Babasını annesini kaybeden çocuklarız, arkadaşını dostunu kaybedenlerin dostlarıyız arkadaşlarıyız ve hepsiyle birlikte bizler insanız.



Cumhuriyet, egemenliği saraydan alıp halka vermişti



Diğer taraftan bugün Türkiye'de cumhuriyet değerleri, hukuk devleti, Atatürk ilke ve inkilapları yok ediliyor diye sözlerini sürdüren Koçak, Başkanlık rejimi adı altında bir dikta ile karşı karşıyayız, bu teklif ile bir başkanlık sistemimi öneriliyor Hayır.



Başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına dayanır, yasama yürütme ve yargı birbirinden tamamen ayrıdır, birbirine denetleme mekanizmaları vardır. Önerilen sistemde ise yetkiler bir kişinin elinde toplanıyor, açıkça diktatörlük, tek adam rejimi önerilmektedir. Yapılmak istenen bir rejim değişikliğidir, egemenliğin tek bir elde toplandığı otoriter rejime geçiştir, halbuki cumhuriyet rejimi kurulduğu günden bu yana egemenliği saraydan alıp, halka vermiştir ifadelerini kullandı.



Demokrasiyi Yok Etmeye Çalışanlar, Yargı Önünde Hesap Verecek



CHP bildirisi şöyle devam etti Bu rejim değişikliği Atatürk ve arkadaşlarının binbir emekle ve o zorlu koşullarda kurduğu cumhuriyet rejimine, hukuk devletine, demokrasiye ve laikliğe açıkça bir saldırıdır. Bir hukuk devletinde Allah affetsin, milletim affetsin olmaz. Bunlar demokratik hukuk devletinin söylemleri, çözüm yöntemleri olamaz. İnanıyoruz ki demokrasiyi yok etmeye çalışanlar elbet bir gün yargı önünde hesap vereceklerdır, bizi cephelere bölemeyecekler, evrensel değerlerimizden uzaklaştıramayacaklar, hukuk devletinin kendilerine de gerekli olacağını anlayacaklar.



Buradan cumhuriyet değerlerinin, hukuk devletinin var olması için büyük mücadele gösteren Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımıza, yürekli 134 milletvekilimize, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz, herkesin işinde gücünde olduğu, bilimin sanatın, kültürün değer bulduğu, kadınlarımızın da hak ettikleri saygıyı gördüğü huzurlu bir yaşam için yan yana durmak istiyoruz.



Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi tarih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren Türk ulusunun bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Ne terör, ne darbe, ne diktatör! O toprakların ortak sahibi olan bizler Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Çerkez ve tüm inançlardan olan bütün yurttaşlarımız için hep beraber Yaşasın cumhuriyet!