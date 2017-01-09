CHP'lilerle Yürüyen Kadının Polise Attığı İftirayı CHP'li Başkan Bozdu

TBMM'de görüşülen değişiklik teklifini protesto etmek isteyen bazı gruplar Meclis civarında toplandı. Polisin dağılın çağrısına uymayan grubun yürümesine izin verilmezken, bu sırada protestocular arasında bulunan bir kadına müdahale edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 'sivil polis kadının yüzünü böyle kapattı' şeklinde paylaşılan fotoğraftaki kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu ortaya çıktı.

MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİSE GİDİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifini protesto için bazı CHP'li milletvekilleri, Ankara Barosu'ndan avukatlar ve farklı sivil toplum hareketlerinden oluşan gruplar, Genelkurmay kavşağına geldi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde TBMM'ye giden ana caddelerin bariyerle kapatılması, Meclis ve civarındaki kurumlarda çalışanlar dışındakilerin bölgeye alınmaması nedeniyle grubun Genelkurmay kavşağından ileriye gitmesine izin verilmedi.

KENDİSİNE POLİSİN MÜDAHALE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Polis tarafından Milli Müdafaa Caddesi'ne kadar uzaklaştırılan gruplara, direnmeleri üzerine müdahalede bulunuldu. Bu sırada polise şişe atan bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında bir kadın göstericinin sivil polis tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Ayla Akıncı isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı bu fotoğrafla kendisine müdahale edildiğini iddia etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafla algı operasyonu yapıldı ancak işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDEN POLİS DEĞİL, CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI

Fotoğrafta kadının yüzünü kapatan kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirlendi. Twitter hesabından açıklama yapan Akman, olayın çarpıtıldığını belirterek, kadın göstericinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştığını söyledi.



