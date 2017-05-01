CHP'lilerle Polis Kavga Ederken... "Korkma Sönmez Bu Şafaklarda..."

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında CHP'liler Gündoğdu Meydanı'na girerken polisle tartıştı.

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında CHP'liler Gündoğdu Meydanı'na girerken polisle tartıştı.

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