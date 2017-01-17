CHP'lilerin Yapacağı Eyleme İzin Verilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılması planlan "Ayağa kalkıyoruz" eylemine izin verilmedi.



Anayasa değişikliğine karşı 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi yapmak isteyen CHP Adıyaman İl Başkanlığı parti üyeleriyle birlikte parti binasından kent merkezine yürümeyi planladı. CHP'lilerin yapmak istediği eylem güvenlik gerekçesiyle Adıyaman Valiliği tarafından izin verilmeyince CHP'liler parti binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Parti binası önünde toplanan partililer, polisin uyarısı üzerine açıklama yapmadan dağıldı.



Konuyla ilgili olarak konuşan CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hanifi Çavuş,"Cumhuriyet Halk Partisinin tüm Türkiye geneli bir dakika ayakta bekle diye bir kampanyamız vardı. Ancak bugün Adıyaman Valiliğine yapmış olduğumuz izin talebi sayın valimiz tarafından güvenlik gerekçesiyle ret edildi. Kapı önünde yapalım isteğimiz de polis tarafından kabul görülmedi" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN