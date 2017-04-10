CHP'liler Saldırı Yapıldığı İddia Edilen "Evet" Çadırını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, kentte kurulan ve geçtiğimiz hafta sonu saldırı yapıldığı öne sürülen "Evet" çadırını ziyaret etti.



Başkan Demirkırkan beraberinde CHP Merkez İlçe Başkanı Yusuf Onur Seçme ile Erenler Mahallesi'nde saldırıya uğradığı öne sürülen "Evet" çadırını ziyaret etti. Çadırda görevli yetkililerle konuşan Demirkırkan ve Seçme, "Saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



Demirkırkan, "16 Nisan'da çıkacak sonuç milletimizin hayrına olsun. Bir arada yaşamayı sürdüreceğiz. Anadolumuz, 17 Nisan'dan sonra da düğünde, cenazede kardeşliğini sürdürecektir. Bu süreci barış içinde tamamlamak halkımıza karşı görevimizdir" dedi. - AFYONKARAHİSAR