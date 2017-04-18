CHP'liler Referandumun İptali İçin Bireysel Başvuru Yaptı

ANTALYA'da bazı CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik referandumda mühürsüz zarf ve pusulaları gerekçe göstererek halk oylamasının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bireysel başvuruda bulundu.



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, referanduma yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya halkının 18 puan farkla 'hayır' dediğini belirten Erdem, kampanya süresince birçok hukuksuzlukla mücadele ettiklerini söyledi. Oylama sırasında YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulalarının kabulüne yönelik açıklamada bulunduğunu hatırlatan Erdem, bu kararın iptal edilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Oylamada Antalya'nın büyükşehirler arasında evet bloğundan yüzde 18 oy kopararak Türkiye birincisi olduğunu belirten Erdem, "Bu başarı sadece CHP'nin değil tüm Antalya halkınındır. Hayır oyları Antalya'nın 19 ilçesinden 15'inde ciddi farkla önde çıkmıştır. CHP olarak tahriklere ve saldırılara rağmen toplumun tüm kesimleriyle dayanışmamızı sürdürerek sağduyulu davranmaya devam edeceğiz" dedi. Erdem, il örgütü olarak 5 farklı ilçede bazı sandıklara itirazda bulunduklarını söyledi.



CHP'li gençler ve kadınlardan oluşan bazı kişiler ise Antalya İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla YSK'ya oylamanın iptaline yönelik bireysel başvuruda bulundu. İptal için başvuruda bulunanlar dilekçelerinde mühürsüz oy ve pusulaların kanuna aykırı olduğunu belirtti. Bu şekilde kullanılan oyların sayısının bilinmediği ifade edilen dilekçelerde, sandık kurulu mührü basılması şartının 2010 yılında kanuna eklendiği kaydedildi.



- Antalya