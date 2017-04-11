CHP'liler Paskalya Bayramı Öncesi Oruç Yemeği Verdi

CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı pazar günü kutlanacak olan Paskalya Bayramı öncesi, gayri müslim azınlıklara oruç yemeği verdi. Yemeğe CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra Ermeni, Rum, Süryani Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. "İKİ YILDIR BAYRAMLARIMIZI ARTAN BİR TEDİRGİNLİKLE KUTLADIK" Yemek öncesi konuşan Selina Doğan, "Ben bu kutsal sofrada siyaset yapmak istemiyorum. 16 Nisan'da anayasamız değişsin mi? Değişmesin mi diye referandum yapacağız? 16 Nisan aynı zamanda Paskalya Bayramı. Kiliselerimizde bayramımızı kutlayacağız. Sizlerden öncelikli talebimiz bayramımızı en güzel şekilde kutlayalım. Oy kullanmayı, sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim" dedi. Doğan çoğulculuğun önemine dikkat çekip, "Hep söylenir. 'Eski bayramların tadı yok' diye. İki yıldır bayramlarımızı artan bir tedirginlikle kutladık. Eşimiz, dostumuz daha huzurlu bir yaşam arayışıyla başka ülkelere göç ediyorlar. Kalan bir pişman ama giden bin pişman. Bu gidişata dur demek için önümüzde bir fırsat var. Bizler Türkiye'ye dayatılan tekçiliğe karşı burada toplanan çoğulcu topluluk gibi istiyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çoğulculuğu temsil etsin. Seçim barajı düşürülsün. Ortak akıl egemen olsun" ifadelerini kullandı. "HRANT DİNK'E SAHİP ÇIKMADIĞIMIZ İÇİN BİR KEZ DAHA ÖZÜR DİLİYORUM" Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise "Bu topraklarda binlerce yıl bir arada yaşadık. Bayramlarımızı beraber kutladık. Ama ne yazık ki hem uluslararası sermaye, hem içeridekiler dönem dönem bu güzellikleri bizden kopardılar. Bizim eksikliklerimizle beraber. Bütün uluslararası sermayenin çabalarına rağmen bizi ayrıştıramayacak kadar güçlü bağlarımız var. Bu bağlara sahip çıkamadığımızı biliyorum. Mesela benim hemşerim olan sayın Hrant Dink'e sahip çıkmadığımız için bir kez daha özür diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, dua okunup oruçlar açıldı. - İstanbul