CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Sosyal Medyadan İstifaya Çağırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana üst üste seçimlerden başarısız sonuçlar alması CHP'ye oy ver veren vatandaşları çileden çıkardı. Dün gerçekleşen halk oylamasında 'evet'in çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, başarısızlık tablosuna bir yenisini daha eklemiş oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sandıkta hüsranla karşılaşan CHP'liler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi. Partili üyelerin dün gece genel merkezde Kılıçdaroğlu'nu protesto etmesinden sonra sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Referandum sonucundan memnun olmayan CHP'li vatandaşlar #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı. #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle yapılan paylaşımlar Twitter'da en çok konuşulan 2. konu oldu.











