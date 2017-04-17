CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu Sosyal Medyadan İstifaya Çağırdı
Referandumda hüsranla karşılaşan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana üst üste seçimlerden başarısız sonuçlar alması CHP'ye oy ver veren vatandaşları çileden çıkardı. Dün gerçekleşen halk oylamasında 'evet'in çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, başarısızlık tablosuna bir yenisini daha eklemiş oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sandıkta hüsranla karşılaşan CHP'liler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi. Partili üyelerin dün gece genel merkezde Kılıçdaroğlu'nu protesto etmesinden sonra sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Referandum sonucundan memnun olmayan CHP'li vatandaşlar #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı. #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle yapılan paylaşımlar Twitter'da en çok konuşulan 2. konu oldu.