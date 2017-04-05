CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Tsk'da Kriz ve Olağanüstü Durumlarda İlk Haber Alınır Alınmaz Personel...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Ben bunu kime soracağım"

-"Sarayda söyledim masanın etrafında hepimiz askerlik yaptık komutan emir verir asker gereğini yapar. Asker emri sorgulayamaz. Bu askerleri linç edenlerden hesap sorulmalı ve dava açılmalı dedim. Niçin dava açılmıyor?"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlladı.