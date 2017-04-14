CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Siyasette Ahlakı Egemen Kılmak İçin Her Türlü Çabayı Gösteriyorum'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Siyasette ahlakı egemen kılmak için her türlü çabayı gösteriyorum"

-"Bu anayasa değişikliği sizin hangi derdinizi çözüyor"



İSTANBUL - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Esnafla bir araya geldi.