CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Sandıkta Yüzde 50'nin Üzerinde Bir Sonuç İfade Ettik. Bu Seçim Mühürsüz...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Sandıkta yüzde 50'nin üzerinde bir sonuç ifade ettik. Bu seçim mühürsüz seçimdir, bu seçimin mührü yoktur. YSK'daki 11 hakime sormak istiyorum. Size milletvekilliği sözü mü verildi?"

- "Anayasa Mahkemesi 'mühürsüz oy pusulası olan pusulalar geçersiz sayılır' diyor. Siz üstünlerin hukukuna göre karar veriyorsunuz. O koltuklardan ineceksiniz. aşağıya, indireceğiz sizi"

-"24 Milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz"



ANKARA CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.