CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'na gelerek 4142 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, son derece güzel bir kampanya yürüttüklerini, bütün vatandaşları kucakladıklarını ifade etti. Bugün Türkiye'nin kaderini oyladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını tartışma imkanımız olur" diye konuştu.