CHP Lideri Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar." dedi.



Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmak üzere saat 11.30'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokuluna geldi.



Okula gelişinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile "4142" numaralı sandıkta kullandı.



Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece güzel bir kampanya yürüttük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını konuşma imkanımız olur." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etmesinin ardından okuldan ayrıldı.