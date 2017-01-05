CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir'deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi. - Ankara
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Saldırısına Yönelik Açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads